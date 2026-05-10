Valentino | una moneta celebrativa per l’imperatore della moda Che entra nella storia della Zecca di Stato
Una moneta celebrativa in oro e argento è stata emessa dalla Zecca di Stato per commemorare un noto stilista italiano. La moneta, che entra nella storia della produzione numismatica nazionale, rende omaggio a una figura di rilievo nel mondo della moda. La creazione è stata realizzata con metalli preziosi e rappresenta un tributo ufficiale a uno dei protagonisti più riconosciuti del settore.
L’annuncio, arrivato da Roma questo 8 maggio, racconta di un tributo dal forte valore simbolico. La moneta omaggia infatti una figura che ha incarnato come poche altre l’eccellenza italiana nel mondo, grazie a una visione estetica inconfondibile capace di fondere eleganza, bellezza e italianità. «La Moneta Celebrativa Valentino Garavani rappresenta un gesto di straordinaria valenza simbolica. Per me, e per la nostra Fondazione, è motivo di grande emozione vedere riconosciuto, anche attraverso un’iniziativa così significativa, il contributo che Valentino ha dato allo stile, alla cultura e all’immagine dell’Italia nel mondo», ha dichiarato Giancarlo Giammetti.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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