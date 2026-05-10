Valentino | una moneta celebrativa per l’imperatore della moda Che entra nella storia della Zecca di Stato

Una moneta celebrativa in oro e argento è stata emessa dalla Zecca di Stato per commemorare un noto stilista italiano. La moneta, che entra nella storia della produzione numismatica nazionale, rende omaggio a una figura di rilievo nel mondo della moda. La creazione è stata realizzata con metalli preziosi e rappresenta un tributo ufficiale a uno dei protagonisti più riconosciuti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui