Addio a Paki Canzi il leader dei Nuovi Angeli | si è spenta la voce di ‘Donna Felicità’

Il cantante e musicista milanese Pasquale 'Paki' Canzi, noto come frontman dei Nuovi Angeli, è scomparso domenica 15 marzo all'età di 78 anni. È stato una figura di rilievo nella scena pop italiana tra gli anni Sessanta e Settanta, grazie alla sua voce caratteristica e alle canzoni del gruppo. La sua morte è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto nel panorama musicale italiano.

Milano, 16 marzo 2026 – Addio a Pasquale 'Paki' Canzi. Il cantante e musicista milanese, noto soprattutto come frontman del gruppo beat I Nuovi Angeli, protagonista della scena pop italiana tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanti, è morto domenica 15 marzo, all'età di 78 anni. È stato la voce di canzoni di successo come 'Donna felicità', 'Ragazzina, ragazzina'’, 'Anna da dimenticare’ e 'Singapore'’. La passione per la musica. Nato a Milano l'8 settembre 1947, con la sua band arrivò a vendere circa otto milioni di dischi, segnando una stagione musicale che ha accompagnato più generazioni. Appassionato di musica fin da bambino, iniziò a suonare il pianoforte in tenera età e frequentò il conservatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Paki Canzi, il leader dei Nuovi Angeli: si è spenta la voce di ‘Donna Felicità’ Articoli correlati Leggi anche: Morto a 78 anni Paki Canzi, voce di 'Donna felicità e frontman del gruppo Nuovi Angeli Addio a Paki Canzi, leader e co-fondatore del gruppo "I Nuovi Angeli"Si è spento nella giornata di oggi – domenica 15 marzo – il cantante italiano Pasquale Canzi, meglio conosciuto come Paki. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paki Canzi Temi più discussi: Addio a Paki Canzi, leader e co-fondatore del gruppo I Nuovi Angeli; Addio a Paki Canzi, cantante dei Nuovi Angeli…; Addio a Paki Canzi: Il Volo Interrotto dell’Anima dei Nuovi Angeli; La scomparsa di Paki dei Nuovi Angeli, aveva in programma un concerto il 20 marzo. Addio a Pasquale 'Paki' Canzi, leader di I Nuovi AngeliE' venuto a mancare nella giornata di ieri, domenica 15 marzo, all'età di 78 anni Pasquale 'Paki' Canzi, leader di I Nuovi Angeli, gruppo musicale beat che ha conosciuto il momento di massima notoriet ... rockol.it Morto a 78 anni Paki Canzi, voce di 'Donna felicità e frontman del gruppo Nuovi AngeliProtagonista della scena pop italiana tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta ... adnkronos.com RIP Pasquale “Paki” Canzi, leader, cantante, pianista e fondatore del gruppo "I Nuovi Angeli" . - facebook.com facebook Ci ha lasciati Paki Canzi, storico leader del gruppo “I Nuovi Angeli”. Nel 2017 ero stato invitato ad un evento in un locale a Milano dove c’era anche lui con la band. “Donna felicità”, “Singapore” e “Ragazzina ragazzina”. #PakiCanzi #INuoviAngeli #musi x.com