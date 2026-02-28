Sanremo riecco l’assalto dei graduati Rai al Festival | una settimana nella città dei fiori non si nega quasi a nessuno

A Sanremo, ogni anno, i dirigenti della Rai cercano di partecipare al Festival, creando un vero e proprio assalto alla città dei fiori. La settimana dedicata all’evento attira numerosi rappresentanti dell’azienda pubblica, desiderosi di essere presenti e di seguire da vicino le vicende della kermesse. L’afflusso di personaggi e addetti ai lavori rende la città vivace e piena di attività legate all’evento.

A Sanremo, si sa, tutta la Rai vuole esserci. Tanto che ogni anno c’è l’assalto al Festival, soprattutto da parte dei dirigenti. Amministratore delegato, presidente e consiglio di amministrazione devono esserci, ma ad essi si aggiunge sempre una cospicua truppa di direttori, vicedirettori e caporedattori, fino ai capiservizio: chiunque goda di uno strapuntino nell’azienda pubblica, dove i graduati sono moltissimi, punta a farsi qualche giorno nella città dei fiori. Quest’anno, anzi, il fenomeno è pure minore che in passato, quando l’intero palazzo di Viale Mazzini si trasferiva in blocco in riviera. Però ci sono sempre le eccezioni. Così a... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo, riecco l’assalto dei “graduati” Rai al Festival: una settimana nella città dei fiori non si nega (quasi) a nessuno Leggi anche: Bologna e Sanremo, che festival: musica dalle torri alla città dei fiori Il Festival di Sanremo 2026 con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta in diretta dalla città dei fioriLe grandi novità di quest’anno accendono il Festival anche oltre la radio: dirette su Twitch e TikTok con speaker e cantanti in gara, contenuti...