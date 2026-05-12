Si è dimessa Shock nel governo ora viene giù tutto

Da tvzap.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova crisi politica scuote il Regno Unito, dove il governo guidato dal leader laburista ha annunciato le dimissioni di una figura chiave. La notizia ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra i membri del partito, mentre le conseguenze di questa uscita si fanno sentire sui futuri equilibri politici. La situazione si sviluppa in un momento di tensione crescente nel panorama politico nazionale.

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Nuova tempesta politica nel Regno Unito, dove il governo guidato da Keir Starmer si trova improvvisamente travolto da una crisi interna che rischia di avere conseguenze pesanti sugli equilibri del Partito Laburista. Una figura importante dell’esecutivo ha infatti deciso di lasciare il proprio incarico con un gesto clamoroso che sta facendo discutere tutto il Paese. Non si tratta di semplici divergenze politiche: le accuse rivolte al premier sono dirette e mettono apertamente in discussione la sua leadership. A provocare lo scossone è stata Miatta Fahnbulleh, ministra per le Comunità del governo britannico, che ha annunciato ufficialmente le proprie dimissioni attraverso una lunga lettera pubblicata sui social.🔗 Leggi su Tvzap.it

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