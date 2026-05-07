Un nuovo elemento si aggiunge all’indagine sul delitto di Garlasco, con l’intercettazione di Andrea Sempio. La registrazione potrebbe portare a sviluppi significativi nel procedimento giudiziario. La notizia viene commentata come un possibile punto di svolta, alimentando discussioni sulla vicenda. La procura ha eseguito nuove analisi e acquisito ulteriori prove, mantenendo il massimo riserbo sulle prossime mosse.

C’è un nuovo tassello nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, ed è uno di quelli destinati a riaccendere il dibattito su una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi vent’anni. Non soltanto per il contenuto delle intercettazioni, ma per il quadro investigativo che starebbe emergendo attorno ad Andrea Sempio, oggi unico indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia. Le parole captate dagli investigatori, i riferimenti a presunti video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, e soprattutto quel racconto di un rifiuto ricevuto dalla ragazza pochi giorni prima dell’omicidio, finiscono ora al centro dell’attenzione degli inquirenti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ora viene giù tutto!

Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla procura il 6 maggio. Il pm: “Ha ucciso Chiara Poggi da solo”

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