Affogherete Iran-Usa la minaccia shock di Khamenei | viene giù tutto in poche ore

Il clima tra Iran e Stati Uniti si fa sempre più teso, con le autorità iraniane che hanno lanciato una minaccia forte e diretta, avvertendo che in poche ore potrebbe cadere tutto. Le tensioni si sono acuite, con Teheran che rafforza le difese anti-aeree e i cieli che si riempiono di droni, mentre nella capitale americana si parla di piani militari pronti a essere messi in atto.

La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più pericolosa. Sul tavolo della Casa Bianca ci sono piani militari già pronti, mentre a Teheran le difese anti-aeree vengono attivate e i cieli si riempiono di droni. È il segnale più evidente di un’escalation che potrebbe arrivare da un momento all’altro. Secondo fonti americane, il presidente Donald Trump ha ricevuto nelle ultime ore un briefing dettagliato dal comandante del Central Command, l’ammiraglio Brad Cooper. Le opzioni allo studio non sono più teoriche, ma operative. Tra gli scenari valutati ci sono bombardamenti mirati su infrastrutture civili, a partire dalla rete elettrica iraniana, operazioni per occupare punti strategici nello Stretto di Hormuz e perfino incursioni delle forze speciali per sequestrare le riserve di uranio arricchito in mano a Teheran.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

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