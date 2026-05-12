Si dà fuoco e muore dopo una lite con la moglie | l' uomo aveva tentato di dare alle fiamme la palazzina I testimoni | Sentita un' esplosione
Un uomo ha tentato di dare fuoco alla palazzina in seguito a un litigio con la moglie. Dopo aver versato del liquido infiammabile, si è dato fuoco ed è rimasto gravemente ustionato. I vicini hanno riferito di aver udito un'esplosione prima che l'uomo si incendiassse. Nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto a causa delle ferite riportate. La polizia sta indagando sulle cause dell'accaduto.
VETREGO (VENEZIA) - Si è dato fuoco in preda alla disperazione dopo aver litigato con la moglie ed è morto carbonizzato. L'uomo aveva anche tentato di dare alle fiamme la palazzina a due piani dove viveva, senza tuttavia riuscirci. Il drammatico gesto è avvenuto stamani, intorno alle 9.30 in un'abitazione a Vetrego di Mirano. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio è scoppiato con la compagna, dopodiché l'uomo fuori di sé ha appiccato le fiamme contro se stesso. I soccorsi A intervenire sul posto gli operatori del Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne la morte, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Mirano, i quali ora seguono la vicenda cercando di dare il supporto necessario alla famiglia in questa fase.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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