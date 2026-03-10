Un incendio ha coinvolto un autobus postale in Svizzera, provocando la morte di sei persone e il ferimento di altre cinque. Testimoni hanno riferito che un uomo si è dato fuoco all’interno del veicolo poco prima dell’incidente. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Almeno sei passeggeri sono morti e altri cinque sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto intorno alle 18.25 di oggi nel centro di Kerzers (in francese Chietres), nel Cantone svizzero di Friburgo. Tra le persone ferite tre sono in gravi condizioni, uno dei quali è stato trasportato in elicottero in ospedale. L'autobus viaggiava da Düdingen (Francia) a Kerzers. L'incidente è avvenuto poco prima del capolinea, in Murtenstrasse a Kerzers. Un portavoce della polizia ha detto che è ancora troppo presto per determinare la causa dell'incendio. Ma secondo alcuni testimoni un uomo si sarebbe versato addosso della benzina dandosi fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svizzera, autobus in fiamme: sei morti e 5 feriti. Testimoni: "Uomo si è dato fuoco"

Articoli correlati

Svizzera, autobus prende fuoco: sei morti e 5 feriti. Testimoni: "Uomo si è dato fuoco"Almeno sei passeggeri sono morti e altri cinque sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto intorno alle 18.

Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: sei morti e cinque feriti. Un testimone: “Un uomo si è dato fuoco”È di sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio di un incendio che ha interessato un autobus postale, un...

Altri aggiornamenti su Svizzera autobus in fiamme sei morti e...

Temi più discussi: Fiamme nel centro di accoglienza Paura e un’educatrice intossicata; Allarme bomba (poi rientrato) a largo Chigi: trolley abbandonato davanti alla fermata del bus; I lavori per il parco sono al palo il Comune licenzia la ditta; La passeggiata, il corteo e il concerto: l’8 marzo di scena.

Svizzera, autobus in fiamme a Kerzers: ci sono morti e feriti. «Un uomo si è versato della benzina addosso e si è dato fuoco»Ci sono morti e feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, 10 marzo 2026, nel ... msn.com

Svizzera, autobus prende fuoco nel centro di Kerzers. La polizia: «Ci sono morti e feriti»Ci sono morti e feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero ... msn.com

Svizzera, autobus prende fuoco: ci sono morti e feriti facebook

Svizzera, autobus prende fuoco: sei morti e cinque feriti | "Un passeggero si è dato fuoco" #svizzera x.com