Si conclude la Coppa del Mondo di paraciclismo a Montesilvano 17 medaglie per l' Italia FOTO

Si è conclusa a Montesilvano la tappa italiana della Coppa del Mondo di paraciclismo, che si è svolta in quattro giorni e ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da 52 paesi diversi. L’Italia ha conquistato un totale di 17 medaglie durante l’evento, che ha attirato atleti di varie nazionalità nel territorio abruzzese. La competizione ha coinvolto diverse discipline del paraciclismo, con numerose gare e classifiche ufficiali.

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Si chiude con 17 medaglie per l’Italia la tappa di Montesilvano della Coppa del Mondo di Paraciclismo, che per quattro giorni ha portato in Abruzzo oltre 500 atleti provenienti da 52 nazioni. La manifestazione internazionale ha trasformato la città adriatica in uno dei principali punti di.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Montesilvano per la coppa del Mondo di Paraciclismo a Montesilvano sette medaglie per gli azzurri nella terza giornataTerza giornata di gare sabato 9 maggio per i mondiali di paraciclismo in corso a Montesilvano. Trionfo azzurro a Montesilvano: 7 medaglie per il paraciclismo? Domande chiave Chi sono gli atleti che hanno conquistato la classifica generale mondiale? Come ha fatto l'Italia a dominare le categorie MH3 e MT1?... Argomenti più discussi: Tennis in carrozzina, Coppa del Mondo: azzurre in semifinale; Federica Brignone, stagione finita: niente Coppa del mondo per la due volte campionessa Olimpica · Sci alpino; Dieci tappe di Coppa del mondo nella stagione 26/27 dello slittino artificiale: a Cortina si assegnano anche i titoli europei; Mountain bike, Dario Lillo domina la prima gara di Coppa del Mondo. Filippo Fontana sfiora la top-5. Mirko Testa, bergamasco di Grassobbio, vince la Coppa del Mondo MH3 e si impone a Montesilvano con uno sprint da campione vero. Una gara dura, letta con lucidità, cuore e forza. Applausi anche a Claudia Cretti, bronzo nella cronometro. Due storie berga x.com Shakira annuncia Dai Dai con Burna Boy, la canzone ufficiale della Coppa del Mondo 2026, in uscita venerdì prossimo reddit Coppa del Mondo ISSF, Stanco-De Filippis d’argento nel Mixed di TrapLa seconda Prova di Coppa del Mondo ISSF di Almaty (KAZ) si conclude con una bela medaglia d’argento conquistata da Silvana Maria Stanco e da Mauro De Filippis nella gara del Mixed Team. La finanziera ... cacciapassione.com