A Montesilvano per la coppa del Mondo di Paraciclismo a Montesilvano sette medaglie per gli azzurri nella terza giornata
Sabato 9 maggio si è conclusa a Montesilvano la terza giornata dei mondiali di paraciclismo, dedicata alle prove in linea. Durante questa fase delle gare, gli atleti italiani hanno vinto sette medaglie: tre d’oro, due d’argento e due di bronzo. La competizione ha visto protagonisti gli azzurri che hanno portato a casa i risultati finali di questa sessione.
Terza giornata di gare sabato 9 maggio per i mondiali di paraciclismo in corso a Montesilvano. Nella giornata conclusiva dedicata alle prove in linea, gli azzurri conquistano tre medaglie d’oro, due argenti e due bronzi.A conquistare il gradino più alto del podio sono stati Giorgio Farroni nella.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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