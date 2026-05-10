A Montesilvano per la coppa del Mondo di Paraciclismo a Montesilvano sette medaglie per gli azzurri nella terza giornata

Sabato 9 maggio si è conclusa a Montesilvano la terza giornata dei mondiali di paraciclismo, dedicata alle prove in linea. Durante questa fase delle gare, gli atleti italiani hanno vinto sette medaglie: tre d’oro, due d’argento e due di bronzo. La competizione ha visto protagonisti gli azzurri che hanno portato a casa i risultati finali di questa sessione.

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