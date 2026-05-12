Si chiamerà Futura la condizione femminile – incontri tematici nono appuntamento la donna nel Mediterraneo antico

Si chiamerà Futura la condizione femminile, il ciclo di incontri organizzato dalla Fnp Cisl Salerno e promosso dal Coordinamento Politiche di Genere. L’ultimo appuntamento si terrà mercoledì 13 maggio alle 10:00 e sarà dedicato alla donna nel Mediterraneo antico. L’evento si svolgerà in una sede ancora da definire e conclude una serie di incontri dedicati alle tematiche di genere.

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Il ciclo di eventi “Si chiamerà Futura”, promosso dalla Fnp Cisl Salerno, ideato dal Coordinamento Politiche di Genere guidato da Rosa Maria Vitola, e curato da Roberto Lombardi, si avvia alla conclusione con l’ultimo appuntamento tematico che avrà luogo mercoledì 13 maggio alle ore 10:00 presso.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Si chiamerà futura": quarto incontro "Donne e potere"Il ciclo di appuntamenti "Si chiamerà Futura" vede il suo quarto incontro dal titolo "Donne e Potere" mercoledì 18 marzo alle ore 10 presso il Centro... Antico, viaggi, anarchia: due giapponesi nel MediterraneoNapoli orientale Il rapporto tra estremo Oriente e civiltà mediterranee nelle ricerche e biografie di Murakawa Kentaro e Toda Misato, storici:... Argomenti più discussi: Si chiama Verbena la prima Cavallina di Monterufoli nata presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena; Quasi tutti sbagliano: il vero nome della lepre femmina ti sorprenderà; Lo sport modenese si progetta dal basso, consultazioni pubbliche per il futuro degli impianti; Inter, dopo lo scudetto il mercato: tutte le mosse per rimanere al top. E chissà come sarà lui domani Su quali strade camminerà Cosa avrà nelle sue mani, le sue mani Si muoverà e potrà volare Nuoterà su una stella Come sei bella E se è una femmina si chiamerà Futura Bellaaaa! Buongiorno Guido x.com Tutte le altre speculazioni a parte, cosa pensi sarà il nuovo espediente FOOD in Winds and Waves? - reddit.com reddit Via ai lavori museo dei bambini a Bologna, si chiamerà FuturaAl via i lavori per il Museo delle bambine e dei bambini di Bologna nel quartiere Pilastro. Il nuovo polo culturale per la fascia 0-12 anni si chiamerà Futura, nome scelto dai bambini bolognesi ... ansa.it