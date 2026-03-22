Due cittadini giapponesi sono approdati nel Mediterraneo dopo aver intrapreso un viaggio che li ha portati attraverso diverse coste. Durante la loro traversata, si sono mossi in un contesto caratterizzato da un’atmosfera di anarchia e tradizione antica, senza che siano stati segnalati interventi ufficiali o incidenti di rilievo. La loro presenza nel mar Mediterraneo è stata documentata senza particolari eventi o complicazioni.

Napoli orientale Il rapporto tra estremo Oriente e civiltà mediterranee nelle ricerche e biografie di Murakawa Kentaro e Toda Misato, storici: raccontati da Chiara Ghidini in Antichi e Uguali in dialogo, da Guida editori Distratti da rumori fastidiosi – di vero o presunto dibattito delle idee provenienti da una direzione a lungo silente – rischiamo di non sentire la vecchia talpa che ha continuato a rodere e a scavare, producendo libri buoni e nutrienti: quello di cui sto per dire nasce proprio là dove avrebbe dovuto, nel rispetto della nostra storia culturale. Paradosso e imprevisto governano il presente: noi registriamo un evento positivo.... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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