Si chiamerà futura | quarto incontro Donne e potere

Il ciclo di appuntamenti "Si chiamerà Futura" vede il suo quarto incontro dal titolo "Donne e Potere" mercoledì 18 marzo alle ore 10 presso il Centro Sociale di Pastena SI CHIAMERÀ FUTURA la condizione femminile – incontri tematici a cura di Roberto Lombardi quarto appuntamento DONNE E POTERE Mercoledì 18 marzo h. 10,00 Centro Sociale di Pastena - Salerno Il ciclo di appuntamenti dal titolo Si chiamerà Futura, voluto e organizzato da Rosa Maria Vitola, responsabile di genere nella Federezione pensionati CISL Salerno, piega, al quarto appuntamento, verso un percorso tematico a cura di Roberto Lombardi, che vedrà la condizione femminile declinata in vari ambiti: potere politico, impresa, scienza, arte, società. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il 2025 passerà alla storia come l’anno in cui il potere femminile si è consolidato. Non ci sono mai state tante donne al potere

Busto Arsizio vince a Messina-Futura e raggiunge il quarto successo consecutivoUna prestazione convincente ha contraddistinto la Futura Volley Giovani nell’anticipo in terra siciliana, dove la squadra ha superato Messina...

Eng SubRevenge turned her deadly pawn into a lover who would die for her