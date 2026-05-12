Shein fa causa a Temu | l'accusa è violazione di copyright la piattaforma avrebbe copiato oltre 2000 foto

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colosso cinese del fast fashion ha intentato una causa contro una piattaforma online, accusandola di aver copiato oltre 2000 fotografie per promuovere i propri articoli. La disputa riguarda presunte violazioni di copyright relative a immagini utilizzate nel settore della moda rapida. La causa si aggiunge a una serie di contestazioni nel settore, coinvolgendo piattaforme e marchi che si contendono diritti e proprietà intellettuale.

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Un'altra lotta nel mondo del fast fashion. Il colosso cinese Shein ha fatto causa alla piattaforma online Temu per violazione di copyright: quest'ultima avrebbe utilizzato e copiato migliaia di fotografie di Shein per promuovere i propri prodotti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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