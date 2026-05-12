Shein fa causa a Temu | l'accusa è violazione di copyright la piattaforma avrebbe copiato oltre 2000 foto

Il colosso cinese del fast fashion ha intentato una causa contro una piattaforma online, accusandola di aver copiato oltre 2000 fotografie per promuovere i propri articoli. La disputa riguarda presunte violazioni di copyright relative a immagini utilizzate nel settore della moda rapida. La causa si aggiunge a una serie di contestazioni nel settore, coinvolgendo piattaforme e marchi che si contendono diritti e proprietà intellettuale.

Un'altra lotta nel mondo del fast fashion. Il colosso cinese Shein ha fatto causa alla piattaforma online Temu per violazione di copyright: quest'ultima avrebbe utilizzato e copiato migliaia di fotografie di Shein per promuovere i propri prodotti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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