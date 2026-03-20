OpenAI sotto accusa l’oggetto è la violazione delle leggi sul copyright

OpenAI è sotto accusa per presunte violazioni delle leggi sul copyright. Numerose controversie sono emerse fin dall’inizio della diffusione dell’intelligenza artificiale, coinvolgendo l’azienda in diversi procedimenti legali. Le accuse riguardano l’uso di dati protetti da diritti d’autore senza autorizzazione, alimentando discussioni legate alla legalità delle pratiche adottate.

Innumerevoli controversie hanno accompagnato fin da subito la diffusione dell’intelligenza artificiale. Era inevitabile, soprattutto all’inizio. E se i primi timidi approcci andavano a braccetto con i dubbi sull’etica e l’inquinamento, ora il copyright ha occupato il loro posto. Secondo quanto emerso recentemente, i casi di violazione del diritto d’autore avvenuti con il fine di addestrare i modelli IA sono sempre più frequenti. Difatti, i casi in cui le aziende tech non trovano (o cercano) un accordo con i legittimi proprietari, come è avvenuto con Encyclopedia Britannica, Merriam-Webster e OpenAI, sfociano in cause legali. OpenAI accusata di violare le leggi del copyright. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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