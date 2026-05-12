Shai e Holmgren sbancano Los Angeles | cappotto OKC ai Lakers E adesso cosa fa LeBron?

I Thunder hanno ottenuto una vittoria schiacciante contro i Lakers a Los Angeles, mantenendo la serie imbattuta nei playoff. L'assenza di LeBron James, che ha lasciato il campo prima della fine della partita, ha attirato l'attenzione. Dopo la partita, il giocatore ha dichiarato di considerare la possibilità che quella possa essere stata la sua ultima presenza in un incontro ufficiale.

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