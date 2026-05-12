Shai e Holmgren sbancano Los Angeles | cappotto OKC ai Lakers E adesso cosa fa LeBron?
I Thunder hanno ottenuto una vittoria schiacciante contro i Lakers a Los Angeles, mantenendo la serie imbattuta nei playoff. L'assenza di LeBron James, che ha lasciato il campo prima della fine della partita, ha attirato l'attenzione. Dopo la partita, il giocatore ha dichiarato di considerare la possibilità che quella possa essere stata la sua ultima presenza in un incontro ufficiale.
Oklahoma City chiude 4-0 la serie con i Lakers vincendo in volata a Los Angeles, rimanendo imbattuta ai playoff e guadagnando così la finale di Conference a Ovest. Potrebbe essere stata l’ultima partita di LeBron James in maglia gialloviola, forse addirittura l’ultima di carriera. Lo sapremo presto. Donovan Mitchell regala spettacolo e a Cleveland la vittoria che vale il 2-2 nella serie con Detroit. La guardia dei Cavs segna 43 punti, addirittura 39 nel secondo tempo, record Nba per i playoff eguagliato. Ecco il dettaglio delle due partite di 2° turno giocate nella notte italiana. I Thunder restano imbattuti ai playoff 2026. Stavolta alla crypto.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Si parla di: Shai e Holmgren sbancano Los Angeles: cappotto OKC ai Lakers. E adesso cosa fa LeBron?; Nba, i Thunder sbancano Los Angeles e sono a un passo dalle finali di Conference.
Shai e Holmgren sbancano Los Angeles: cappotto OKC ai Lakers. E adesso cosa fa LeBron?I Thunder continuano imbattuti nei playoff, l'asso dei gialloviola riflette: potrebbe anche essere stata la sua ultima partita in assoluto. Donovan Mitchell fa 43, Cleveland pareggia 2-2 con Detroit ... msn.com