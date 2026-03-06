NBA Freestyle | Il caos dei Los Angeles Lakers | con Doncic e LeBron James in campo l’attacco sprofonda

I Los Angeles Lakers stanno attraversando un momento complicato, con le prestazioni offensive che sono calate notevolmente nelle ultime partite. La squadra ha mostrato molte difficoltà in attacco, evidenziate da frequenti errori e momenti di blackout durante le gare. Le rotazioni e la composizione del roster sembrano creare disorientamento, contribuendo a un rendimento altalenante e a una serie di sconfitte consecutive.

Troppi alti e bassi. Troppi problemi di roster. Troppe cose che non funzionano. In alcune partite, il loro talento offensivo è talmente "debordante" che danno l'impressione di poter dominare. Qualche partita dopo, come per esempio contro Phoenix a fine febbraio, vanno in grande confusione, si sfaldano, gli ingranaggi si ingrippano. Alcune considerazioni sparse. I Los Angeles Lakers sono i primi della classe come percentuale di tiro dal campo (50%), sono settimi nella lega per efficienza offensiva, ma ventiduesimi per efficienza difensiva. Una tale discrepanza non è mai un buon segno. Luka Doncic è attualmente il miglior attaccante della NBA a oltre 32 punti di media.