Detroit e Cunningham non si fermano e super Shai fa volare Okc Lakers tutto facile coi Kings

I Pistons hanno vinto la loro ottava partita in nove incontri battendo Orlando, mentre i Lakers hanno avuto vita facile contro i Kings. Cunningham e Detroit continuano a mostrare solidità, e Shai ha guidato l'Okc alla vittoria. Nel frattempo, Boston ha superato Philadelphia con 27 punti, consolidando la sua posizione in classifica.

Continua l'eccellente momento per la squadra con il miglior record della Nba. I Pistons (45-14) giocano con grande personalità anche a Orlando e portano a casa il loro ottavo successo nelle ultime nove gare. I Magic (31-28) dopo in buon primo tempo, crollano nella ripresa nella quale segnano solamente 35 punti tirando con un bruttissimo 30% dal campo. Banchero ancora una volta è l'ultimo ad arrendersi e mette a referto 24 punti e 11 assist, solita partita da vero leader per Cunningham che firma 29 punti conditi da 11 assist. Orlando: Banchero 24 (46, 14, 1316 tl), da Silva 19, Bane 17. Rimbalzi: Banchero 11. Assist: Bane 7. Detroit: Cunningham 29 (916, 29, 56 tl), Harris 23, Duren 16.