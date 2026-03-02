abusivismo edilizio e sicurezza stradale doppia operazione della polizia locale

La Polizia Locale ha condotto due operazioni in città: in un quartiere sono stati sequestrati un manufatto abusivo, mentre in altre zone sono stati ripristinati i percorsi pedonali e la carreggiata lungo rampa San Gennaro dei Poveri e via San Gennaro dei Poveri. Le operazioni sono state finalizzate a contrastare l'abusivismo edilizio e a migliorare la sicurezza stradale nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli agenti della Polizia Locale, nel corso di due distinte operazioni, hanno sequestrato un manufatto abusivo nel quartiere Pianura e ripristinato la piena fruibilità della carreggiata e dei percorsi pedonali lungo rampa San Gennaro dei Poveri e via San Gennaro dei Poveri. Nel primo intervento, il personale dell’Unità Operativa Soccavo è intervenuto in via Pisani a seguito di un esposto che segnalava la realizzazione di un manufatto di circa 200 metri quadrati. La struttura, dotata di copertura in lamiera e di un cancello scorrevole d’ingresso, è risultata priva dei necessari titoli autorizzativi. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro e la responsabile dell’abuso, una quarantenne del posto, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

