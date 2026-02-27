Blitz all' alba in via Rep di Montefiorino | sgomberati gli alloggi identificati 13 occupanti abusivi

All’alba di questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito uno sgombero in via Repubblica di Montefiorino, all’interno di due complessi residenziali ai civici 35 e 37. Durante l’operazione sono stati identificati tredici occupanti abusivi, mentre gli alloggi sono stati completamente liberati. L’intervento ha coinvolto personale delle forze dell’ordine in un’operazione di bonifica e sgombero.

Un risveglio a lungo atteso per i residenti della zona di via Repubblica di Montefiorino. Nelle primissime ore di questa mattina, infatti, e forze dell'ordine hanno fatto scattare l'operazione di sgombero e bonifica all'interno di due complessi residenziali situati ai civici 35 e 37, ponendo fine. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

