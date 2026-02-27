Blitz all' alba in via Rep di Montefiorino | sgomberati gli alloggi identificati 13 occupanti abusivi

All’alba di questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito uno sgombero in via Repubblica di Montefiorino, all’interno di due complessi residenziali ai civici 35 e 37. Durante l’operazione sono stati identificati tredici occupanti abusivi, mentre gli alloggi sono stati completamente liberati. L’intervento ha coinvolto personale delle forze dell’ordine in un’operazione di bonifica e sgombero.

Un risveglio a lungo atteso per i residenti della zona di via Repubblica di Montefiorino. Nelle primissime ore di questa mattina, infatti, e forze dell'ordine hanno fatto scattare l'operazione di sgombero e bonifica all'interno di due complessi residenziali situati ai civici 35 e 37, ponendo fine. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Abusivi nelle case Aler di Abbiategrasso: sgomberati e denunciati i tre occupantiAbbiategrasso (Milano), 4 febbraio 2026 – Avevano occupato abusivamente un appartamento nel contesto delle case popolari di via Fusè: gli agenti di... Via Repubblica di Montefiorino. Rifiuti, spaccio e senzatetto: blitz nel palazzo degli abusiviLe porte sono sfondate, i garage allagati e ogni singolo piano, ogni gradino è ricoperto di guano. Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Blitz all’alba in una casa. Quattro pusher arrestati; Napoli, blitz all'alba contro il clan Vanella Grassi: scattano nove arresti. Droga rapinata per non pagare la 'ndrangheta; Blitz all'alba in un appartamento del centro: droga e soldi nel quartier generale dello spaccio; Canavese, maxi blitz antidroga all’alba: sei arresti e 19 denunce. Forlì. Blitz all’alba in corso Mazzini, trovati 13 stranieri in un appartamento: sanzioni fino a 14 mila euroTredici persone stipate in un appartamento dove, formalmente, avrebbero dovuto risiedere soltanto in due. È il risultato di un controllo effettuato all’alba dalla Polizia Locale in un immobile di cors ... forli24ore.it Anabolizzanti illegali, blitz anche in Calabria: due misure cautelariBlitz all’alba tra Capannori, in provincia di Lucca, e Cassano allo Ionio, nel Cosentino, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Pistoia. I carabinieri del Nas di Firenze, con il supp ... zoom24.it L'OPERAZIONE | Blitz all'alba tra Capannori e Cassano allo Ionio nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia. I militari del Nas di Firenze, con il supporto dei colleghi di Cosenza e dei Comandi provinciali dei Carabinieri di - facebook.com facebook Camorra, blitz all'alba: arrestati dai @_Carabinieri_ affiliati al clan Vanella Grassi - Tra i fermati anche appartenenti alla ‘ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria @TgrRai x.com