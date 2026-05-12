Trentadue aziende partecipano alla sfida ai Colli Euganei per il Premio Olio, con l'obiettivo di confrontare le loro produzioni di olio d’oliva. Le imprese vengono valutate attraverso analisi di laboratorio condotte secondo criteri scientifici, che includono test chimici e sensoriali. Le analisi organolettiche sono state svolte da un panel di degustatori qualificati, seguendo procedure standardizzate per assicurare l’imparzialità e l’affidabilità dei risultati.

? Punti chiave Quali criteri scientifici determineranno i primi tre classificati tra le aziende?. Come sono state condotte le analisi organolettiche per garantire l'imparzialità?. Perché questa edizione del concorso è considerata quella da record?. Quale ruolo giocano i nove comuni nel proteggere la filiera locale?.? In Breve Premiazione prevista giovedì 21 maggio ore 20 presso Villa Beatrice d’Este a Baone. Analisi organolettiche affidate ad Aipo dopo il primo incontro tecnico a Valnogaredo. Daniele Canella e Riccardo Masin sottolineano il sostegno dei nove Comuni del Parco. Progetto di valorizzazione territoriale include certificazione MAB Unesco e gestione Cava Bomba.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida ai Colli Euganei: 32 aziende in gara per il Premio Olio

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