Premio Olio Euganeo edizione da record | 32 aziende in gara

Nella 28esima edizione del Premio Olio Euganeo, l’olio extravergine d’oliva proveniente dai Colli Euganei si è distinto come protagonista, con 32 aziende in gara. Questa manifestazione mette in mostra le produzioni più rappresentative di quella zona, coinvolgendo un numero record di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. La competizione si svolge in un contesto dedicato alla valorizzazione dell’olio locale, riconoscendone le caratteristiche distintive.

L’olio extravergine d’oliva dei Colli Euganei è l’eccellenza gastronomica protagonista della 28esima edizione del Premio Olio Euganeo. Istituito dal Comune di Galzignano Terme e patrocinato dalla Provincia, dal Parco regionale dei Colli Euganei e dall'Associazione Nazionale Città dell’Olio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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