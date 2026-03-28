Il culto delle acque termali dall' Etruria ai Colli Euganei la conferenza al Museo Eremitani

Martedì 31 marzo alle 17, presso la Sala del Romanino del Museo Eremitani di Padova, si svolgerà una conferenza intitolata “Il culto delle acque termali dall’Etruria ai Colli Euganei”. L’incontro sarà incentrato sull’aspetto storico e culturale delle acque termali, offrendo un approfondimento sul loro ruolo nel passato. La discussione si concentrerà sull’evoluzione e sull’utilizzo delle acque termali in diverse epoche e aree geografiche.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Martedì 31 marzo, ore 17, al Museo Eremitani di Padova (Sala del Romanino) si terrà la conferenza “Il culto delle acque termali dall’Etruria ai Colli Euganei”, un approfondimento dedicato al valore storico e culturale delle acque termali. Introduce Francesca Veronese dei Musei Civici di Padova, con gli interventi di Giovanna Gambacurta dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Angela Ruta Serafini, già Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. A Venezia è stata da poco inaugurata la mostra Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari che propone un importante focus sull’uso delle acque termali nel mondo antico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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