Minaccia di darsi fuoco nel giardino dell' ex poi sferra un pugno a un carabiniere

Un uomo si è presentato nel giardino dell’abitazione dell’ex compagna con un contenitore di liquido infiammabile e un accendino in mano, minacciando di darsi fuoco. Poco dopo, ha colpito con un pugno un carabiniere intervenuto sul posto. Sul luogo sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Ubriachezza molesta, prima minaccia e poi sferra un pugno al barista che non gli serve più da bere

Pugno a un carabiniere, poi fugge per le scale e precipita nel vuoto. Ora è in prognosi riservata

