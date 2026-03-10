I Colloqui Fiorentini | il liceo Pisacane di Padula conquista il secondo posto per la sezione Arte

Il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula si è distinto per la sezione “Arte” ai “Colloqui Fiorentini” di Firenze, ottenendo il secondo posto. Questo riconoscimento arriva dopo tre anni consecutivi di premi per la scuola, che si conferma tra le più apprezzate in ambito artistico. La cerimonia si è svolta a Firenze, con la premiazione ufficiale delle scuole partecipanti.

Per il terzo anno consecutivo il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula è stato premiato a “I Colloqui Fiorentini” a Firenze Per il terzo anno consecutivo il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula è stato premiato a “I Colloqui Fiorentini” a Firenze. L’opera d’arte “La Conquista” si è aggiudicata il secondo posto assoluto per la sezione “Arte”. A realizzarla, gli alunni della classe 3Q (indirizzo Quadriennale): Annunziata Federica, Cuozzo Angelo, D’Anza Mariarita, Luisi Lucia, Ramunno Alessia. Nella fase preparatoria, sono stati guidati dalla docente di Lingua e Letteratura Italiana prof.ssa Maria Francesca Pigro.Si sono aggiudicati un premio in denaro di 200 euro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

