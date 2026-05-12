Nel corso di un intervento pubblico, un candidato sindaco ha commentato un post del sindaco uscente riguardante le attività commerciali inaugurate negli ultimi quattro anni. Nel frattempo, i dati ufficiali indicano un calo di settantanove imprese nel territorio locale, evidenziando una diminuzione significativa di attività economiche. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla strategia per il rilancio economico della zona.

"Quando si racconta solo una parte della realtà, prima o poi qualcuno se ne accorge". Così Michele Marchetti, candidato sindaco della lista civica "Scelgo Bondeno", interviene dopo il recente post social del sindaco uscente sulle "oltre 60 attività inaugurate negli ultimi quattro anni". "Ogni nuova attività che apre è una buona notizia e va sostenuta con forza — dichiara Marchetti —, perché dietro ogni insegna ci sono persone che investono, lavorano e credono nel territorio. Ma amministrare significa avere il coraggio di guardare anche l’altra faccia della medaglia". Marchetti richiama infatti i dati ufficiali contenuti nel Dup 2026-2028 del Comune di Bondeno, elaborati su fonte Camera di Commercio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Settantanove imprese in meno, serve una strategia per ripartire"

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