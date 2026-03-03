Catanzaro | centro storico in crisi serve una strategia chiara

Il centro storico di Catanzaro attraversa un momento di difficoltà, con negozi chiusi e un calo di attività commerciali che preoccupa residenti e operatori. La situazione ha portato a un acceso dibattito pubblico, nel quale si discute sulla necessità di una strategia efficace per invertire questa tendenza. Al momento, non sono stati annunciati interventi specifici o piani concreti per il rilancio.

Il centro storico di Catanzaro è al centro di un acceso confronto pubblico, dove le promesse di rilancio si scontrano con la realtà dello svuotamento commerciale. In uno studio televisivo, imprenditori e amministratori hanno messo a nudo le criticità del tessuto urbano e le strategie per il futuro immediato. La discussione, trasmessa nella puntata condotta da Davide Lamanna, ha contrapposti l'assessora Giuliana Furrer e l'imprenditore Francesco Chirillo, insieme ai rappresentanti Marco Napoli e Giovanni Nicoletti. Il tema centrale non era solo lo stato attuale dei negozi chiusi, ma la mancanza di una visione chiara che guidi le azioni amministrative nei prossimi anni.