Su social media sono scomparsi i video e i contenuti relativi all’attività di una setta di Pietralunga. I materiali, precedentemente pubblicati sul profilo di Alfredo Mangone, noto come il “maestro” di “Conoscenza e libertà”, non sono più accessibili. La rimozione è avvenuta senza spiegazioni ufficiali, lasciando il materiale inaccessibile agli utenti.

Video e contenuti sull’attività della setta di Pietralunga improvvisamente scomparsi. Rimossi e non più visibili sul profilo di Alfredo Mangone, definito il “maestro“ di “Conoscenza e libertà“. Un’associazione culturale, secondo i suoi fondatori, una setta - appunto - secondo l’accusa, i cui adepti sarebbero stati indotti a versare denaro non solo per pagare le pratiche proposte, ma anche come donazioni per purificare la propria anima. I contenuti sarebbero scomparsi dalla rete, secondo l’avvocato Paolo Florio, che assiste diverse vittime, nelle ultime settimane. In concomitanza, rileva, con la scarcerazione di Tatiana Ionel, la “maestra“ e compagna di Mangone.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Setta, scomparsi video e contenuti. Rimossi dai social del “maestro“

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

"Fellini e la critica": un convegno su come i media, dai quotidiani ai social, hanno plasmato il mito del MaestroNel contesto degli appuntamenti annuali dedicati a Federico Fellini e ai “Fellini Studies”, il Fellini Museum e il Dipartimento delle Arti...

Arrestato in Bahrein il calciatore Musa per video sui social, negli Emirati 10 fermi per contenuti falsi con nomi e fotoArrestato in Bahrein il calciatore Ahmed Mirza Musa Il calciatore internazionale Ahmed Mirza Musa è stato arrestato in Bahrein insieme ad altre...