Fellini e la critica | un convegno su come i media dai quotidiani ai social hanno plasmato il mito del Maestro

Due giornate di studi si terranno alla Cineteca comunale di Rimini, il 27 e 28 aprile, organizzate dal Fellini Museum e dal Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. L’evento rientra negli appuntamenti annuali dedicati a Federico Fellini e ai “Fellini Studies” e si concentrerà sull’influenza dei media, dai quotidiani ai social network, nel costruire e diffondere l’immagine del regista.

Nel contesto degli appuntamenti annuali dedicati a Federico Fellini e ai “Fellini Studies”, il Fellini Museum e il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna organizzano alla Cineteca comunale di Rimini due giornate di studi - lunedì 27 e martedì 28 aprile - dedicate al rapporto tra.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Paradise torna su Rai2 nel mito di Federico FelliniTorna su Rai 2 Paradise – La finestra sullo showbiz, il late night show ideato, prodotto e condotto da Pascal Vicedomini, giunto alla quinta edizione. Leggi anche: Cinemazero omaggia Fellini: mostra, cinema e jazz per il compleanno del Maestro Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tutti gli eventi a Rimini nella settimana del 25 aprile; Scuola Fellini, Sadegholvaad: Siamo sulla strada giusta; Wes Anderson a Rimini per il Fellini Award e per una visita privata al Museum; Assegnato a Wes Anderson il Fellini Rimini Award 2026. Conosco la parola Rimini da tutta la vita. Il regista Wes Anderson riceverà il Premio FelliniIl 21 aprile la cerimonia al teatro Galli di Rimini e poi una retrospettiva. Il giorno dopo a Bologna. Il direttore della Cineteca: È il vero erede del Maestro. msn.com È stato assegnato a Wes Anderson il Fellini Award 2026 Il regista americano è arrivato per la prima volta nella città che per anni ha conosciuto attraverso i film di Fellini. Dal primo incontro con “Satyricon” fino alla scoperta de “La Strada”, il percorso di Ander - facebook.com facebook Wes Anderson riceve il Fellini Award 2026: “conosco questa città da quarant’anni grazie a Fellini, oggi è la prima volta qui ed è fantastico”. Il regista in dialogo con Gian Luca Farinelli e la consegna del premio dal sindaco Sadegholvaad comune.rimini.it/novit x.com