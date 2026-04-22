Fellini e la critica | un convegno su come i media dai quotidiani ai social hanno plasmato il mito del Maestro

Da riminitoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornate di studi si terranno alla Cineteca comunale di Rimini, il 27 e 28 aprile, organizzate dal Fellini Museum e dal Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. L’evento rientra negli appuntamenti annuali dedicati a Federico Fellini e ai “Fellini Studies” e si concentrerà sull’influenza dei media, dai quotidiani ai social network, nel costruire e diffondere l’immagine del regista.

Nel contesto degli appuntamenti annuali dedicati a Federico Fellini e ai “Fellini Studies”, il Fellini Museum e il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna organizzano alla Cineteca comunale di Rimini due giornate di studi - lunedì 27 e martedì 28 aprile - dedicate al rapporto tra.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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