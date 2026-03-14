arrestato in bahrein il calciatore musa per video sui social negli emirati 10 fermi per contenuti falsi con nomi e foto

In Bahrein è stato arrestato il calciatore internazionale Ahmed Mirza Musa, coinvolto insieme ad altre cinque persone. L’accusa riguarda la diffusione di contenuti considerati illegali sui social media, tra cui video e immagini. Nello stesso periodo negli Emirati si registrano dieci fermi per aver condiviso contenuti falsi, con nomi e foto di persone coinvolte.

Arrestato in Bahrein il calciatore Ahmed Mirza Musa. Il calciatore internazionale Ahmed Mirza Musa è stato arrestato in Bahrein insieme ad altre cinque persone con l’accusa di aver diffuso contenuti ritenuti illegali sui social media. Lo ha comunicato il Ministero dell’Interno del Bahrein, spiegando che l’operazione è stata condotta dalla Direzione generale anticorruzione e sicurezza economica ed elettronica, attraverso l’unità specializzata nei crimini informatici. Secondo le autorità, i sospettati avrebbero pubblicato video e messaggi legati ai recenti sviluppi regionali, in particolare contenuti che facevano riferimento agli effetti dell’aggressione iraniana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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