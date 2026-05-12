Il Ministero della Salute ha annunciato un richiamo di un lotto di semi di sesamo nero tostato a causa di aflatossine rilevate sopra i limiti previsti dalla normativa europea. La decisione riguarda un prodotto distribuito nei supermercati, con l’obiettivo di evitare eventuali rischi per i consumatori. Il provvedimento si riferisce esclusivamente a un lotto specifico, mentre non ci sono segnalazioni di altri prodotti o di eventuali effetti sulla salute.

Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo alimentare relativo a un lotto di semi di sesamo nero tostato per rischio chimico. Le autorità sanitarie hanno rilevato nel lotto un eccesso di aflatossine. Il richiamo riguarda nello specifico il prodotto commercializzato da NTC Wismettac Europe BV e proveniente dall’I ndia. Rischio aflatossine, richiamato sesamo nero tostato. La raccomandazione per i cittadini è di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita dove, di norma, si può scegliere per un cambio merce alla pari o per il rimborso. L’indicazione tassativa per operatori e autorità è quella di “bloccare il prodotto identificandolo come non vendibile e sospenderne immediatamente la vendita” e di “attivare la procedura di richiamo”.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sesamo, aflatossine sopra i limite Ue: via al richiamo dai supermercati

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