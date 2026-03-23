Una mousse con salmone Land è stata oggetto di richiamo dai supermercati Eurospin a causa della possibile presenza di botulino. Lo ha reso noto il ministero della Salute, con un comunicato. L’avvertenza è di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita in cui è stato acquistato. L'avviso di richiamo della mousse con salmone dai supermercati Il caso di sospetto botulino ad Ascoli Piceno, poi scongiurato Botulino e botulismo alimentare: i sintomi L’avviso di richiamo della mousse con salmone dai supermercati La nota del ministero della Salute con oggetto il richiamo della mousse con salmone Land porta la data di giovedì 19 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di mousse con salmone Land dai supermercati Eurospin per possibile presenza di botulino

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