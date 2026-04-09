Lidl e Coop hanno avviato un richiamo sulla tagliata di scottona presente nei loro scaffali. La decisione è stata presa a causa di un possibile rischio di contaminazione da Escherichia Coli. Sono stati identificati specifici lotti di produzione coinvolti nell'azione di ritiro. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali danni o casi di malattia è stata comunicata. I consumatori sono invitati a controllare i prodotti acquistati e a non consumarli se rientrano nei lotti interessati.

Richiamo per della tagliata di scottona dai supermercati Lidl e Coop. Sono stati richiamati in via precauzionale diversi lotti del marchio Dedicarne da 300 grammi circa per presunta non conformità di tipo microbiologico. Non è segnalato il non consumo in caso di acquisto né di restituirlo al punto vendita, ma vista la natura del richiamo è consigliato. Il richiamo riguarda esclusivamente i lotti indicati nell’avviso. Richiamo per tagliata di scottona Lotti interessati: le informazioni utili Cosa devono fare i consumatori che hanno acquistato il lotto Richiamo per tagliata di scottona Lidl e Coop hanno avviato un richiamo per della tagliata di scottona del marchio Dedicarne e prodotta da Tonnies Fleisch Italia, a seguito di una presunta “non conformità di tipo microbiologico” da Escherichia coli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo della tagliata di scottona dai supermercati Lidl e Coop per possibile Escherichia Coli: i lotti

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Tagliata di scottona contaminata nei supermercati, rischio Escherichia coli: i lotti richiamatiIl Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo alimentare che riguarda alcuni lotti di tagliata di scottona distribuiti da Lidl e Coop.

Temi più discussi: Dolci indiani, si allarga il richiamo per etichette non conformi; Modder ricrea Elden Ring in Red Dead Redemption 2; Camembert DOP richiamato per Escherichia coli; Caramelle gusto frutta ritirate: colorante in eccesso.

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