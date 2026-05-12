Servono più facce di co come Vlahovic | Spalletti e tutte quelle che ha avuto in carriera

L'allenatore della squadra di calcio ha espresso apprezzamento per le caratteristiche di un attaccante serbo, sottolineando il suo impegno e la sua determinazione nei confronti degli avversari. Ha ricordato come, nelle sue esperienze passate, abbia sempre avuto a disposizione giocatori con qualità simili, capaci di affrontare i duelli senza risparmiarsi. Le sue parole riflettono il valore che attribuisce alla grinta e al carattere in campo.

"Servono più facce di c.o come Vlahovic". Dopo il successo di Lecce, che ha portato la sua Juve al terzo posto, Luciano Spalletti ha parlato chiaro: "La forza di Dusan Vlahovic è impattante, da un punto di vista fisico, di cattiveria, di faccia di c.o vera - ha spiegato -. La palla la lotta e fa gol, sono caratteristiche che ti ci vogliono. Servono più facce come la sua, perché se si fanno le cose con leggerezza.". Leader caratteriali, insomma, calciatori che non si tirano indietro dalla battaglia e che, con il loro comportamento, condizionino in positivo pure i compagni. Spalletti ne ha sempre avuti in carriera: ecco i principali....🔗 Leggi su Gazzetta.it

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