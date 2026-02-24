Montella a Spalletti |  Yildiz ha bisogno di più assistenza Pesa l’assenza di Vlahovic che è tra i top 5 in Europa

Montella critica Spalletti per la mancanza di supporto a Yildiz, evidenziando come l’assenza di Vlahovic, uno dei migliori in Europa, influisca sulla squadra. La sua opinione nasce dall’osservazione delle difficoltà offensive e della necessità di maggiore collaborazione tra i giocatori. Vlahovic, che ha lasciato il campo per infortunio, rappresenta una perdita significativa. La discussione si concentra sulla strategia da adottare per superare questa fase.

. Le parole del ct della Turchia. Vincenzo Montella, l’Aeroplanino che ora vola sulla rotta Istanbul-Torino, osserva la sfida di Champions con il cuore diviso a metà. Da una parte la sua Turchia, di cui Kenan Yildiz è il gioiello più splendente; dall’altra la Juventus del suo mentore Luciano Spalletti. Alla vigilia di un ritorno che sa di impresa disperata per i bianconeri, reduci dal pesantissimo 5-2 dell’andata, il CT turco analizza il momento della “Signora” tra rinnovi blindati, assenze pesanti e polemiche arbitrali che stanno prosciugando le energie mentali del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Montella: «Yildiz è un predestinato. Italia, ritrova serenità. Napoli-Juve? Spalletti e Conte sono due top»

Giunta Fico, c’è un’assenza che pesa più delle deleghe: Caserta non c’èLa presenza di Caserta nella nuova Giunta regionale, guidata da Roberto Fico, è assente, segnando una mancanza significativa rispetto alle aspettative.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Montella: Sorpreso dalla Juve, dopo Bastoni è successo qualcosa. Spalletti, io non dimentico...; Montella avverte la Juventus: Il Galatasaray in casa si trasforma. E su Yildiz non ha dubbi: Come Yamal; Yildiz ‘furious at Spalletti? What’s behind the Turkish report; Montella: Yildiz sta meritando la 10 della Juve. Gli ho detto che Spalletti è il migliore.

Montella: Sorpreso dalla Juve, dopo Bastoni è successo qualcosa. Spalletti, io non dimentico...Intervista esclusiva al ct della Turchia, da Yildiz al Galatasaray: Kenan non ha mai avuto bisogno dei miei consigli. L'assenza di Vlahovic pesa ... tuttosport.com

Montella 'consiglia' Spalletti: Yildiz in calo? Ha bisogno di più assistenza in attaccoLe parole di Vincenzo Montella sulla Juventus, la sfida al Galatasaray, Yildiz e Vlahovic: Tra i top 5 nel suo ruolo. msn.com

Montella: “Sorpreso dalla Juve, dopo Bastoni è successo qualcosa. Spalletti, io non dimentico...” - facebook.com facebook

#Montella parla così di #GalatasarayJuve e elogia #Yildiz: “Stessa categoria di Yamal” x.com