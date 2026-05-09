Spalletti striglia la sua Juve nonostante la vittoria a Lecce | Servono più facce da ca**o come Vlahovic

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria della Juventus a Lecce, Luciano Spalletti ha commentato il risultato sottolineando la necessità di maggiore determinazione tra i suoi giocatori. Nel corso del post partita, il tecnico ha espresso il desiderio di vedere più atteggiamenti aggressivi e ha menzionato Vlahovic come esempio di questa attitudine. La sua analisi si concentra sulla mentalità e sulla grinta richieste alla squadra per affrontare le sfide future.

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Luciano Spalletti non si accontenta della vittoria della Juventus a Lecce e bacchetta la sua squadra nel post partita: il tecnico chiede più cattiveria e prende Vlahovic come esempio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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