Spalletti striglia la sua Juve nonostante la vittoria a Lecce | Servono più facce da ca**o come Vlahovic
Dopo la vittoria della Juventus a Lecce, Luciano Spalletti ha commentato il risultato sottolineando la necessità di maggiore determinazione tra i suoi giocatori. Nel corso del post partita, il tecnico ha espresso il desiderio di vedere più atteggiamenti aggressivi e ha menzionato Vlahovic come esempio di questa attitudine. La sua analisi si concentra sulla mentalità e sulla grinta richieste alla squadra per affrontare le sfide future.
Luciano Spalletti non si accontenta della vittoria della Juventus a Lecce e bacchetta la sua squadra nel post partita: il tecnico chiede più cattiveria e prende Vlahovic come esempio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Spalletti, il commento di Cagliari-Juventus: Certe partite devono andare così...
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