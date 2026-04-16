Acquisti PA pubblicato il DPCM su beni e servizi | soglie e obbligo di ricorso a Consip

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 11 febbraio 2026, che definisce le categorie di beni e servizi soggetti a specifiche soglie di spesa. Secondo il decreto, le pubbliche amministrazioni devono utilizzare il sistema di acquisti centralizzati di Consip S. quando le spese superano determinate soglie. La normativa riguarda le modalità di acquisto e le categorie coinvolte, con l’obiettivo di standardizzare le procedure di spesa pubblica.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 88 del 16 aprile 2026) il DPCM 11 febbraio 2026 che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie oltre le quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori per le procedure di acquisto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Checklist DS Convenzioni Consip e acquisti autonomiLa checklist costituisce uno strumento operativo di supporto al Dirigente scolastico nelle decisioni di acquisto di beni e servizi, con funzione di... Leggi anche: Assunzioni MIM 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 31 dicembre 2025: autorizzate 142 unità a tempo indeterminato