Dentista pubblico | nuovi bonus e soglie Isee più alte per le famiglie

Oggi a Trieste il governo regionale ha annunciato nuove misure per rafforzare l’offerta di servizi odontoiatrici pubblici. Le iniziative prevedono l’aumento delle soglie ISEE, permettendo a più famiglie di accedere ai bonus, e l’estensione delle prestazioni disponibili. L’obiettivo è migliorare l’accesso ai trattamenti dentali per un numero maggiore di cittadini, con un intervento che coinvolge risorse e criteri di ammissione più flessibili.

A Trieste, il governo regionale ha presentato oggi le nuove misure per potenziare l’odontoiatria pubblica, estendendo i benefici a migliaia di cittadini attraverso l’innalzamento dei limiti economici e l’ampliamento delle prestazioni garantite. La delibera 4782026 punta a colmare un divario sociale crescente, rendendo le cure dentistiche accessibili anche a chi finora era escluso dai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) o gravato da costi eccessivi nel settore privato. L’impatto sociale della nuova soglia Isee e l’estensione alle fasce fragili. Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale introduce cambiamenti strutturali che toccano direttamente il portafoglio e la salute delle famiglie friulane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dentista pubblico: nuovi bonus e soglie Isee più alte per le famiglie Notizie correlate Nuovo Isee 2026 per prestazioni familiari e inclusione: soglie casa più alte e maggiorazioni rafforzate per i figliDal 1° gennaio 2026 è operativa una nuova modalità di calcolo dell’Isee destinata ad alcune misure di sostegno economico. Isee 2026: dati 2024, franchigia casa e nuovi bonus per le famiglieIl Ministero del Lavoro ha aggiornato il modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'anno 2026, modificando radicalmente le regole di calcolo...