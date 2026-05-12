La squadra della Leon si congeda dalla stagione di Serie D con una sconfitta pesante nel primo turno dei playoff. La partita si gioca a Merate e termina con un risultato che sorprende, considerando le aspettative precedenti. La sconfitta rappresenta la fine del percorso stagionale per la formazione, che non riesce a passare il primo ostacolo dei playoff.

La stagione della Leon si chiude con una netta sconfitta, forse inattesa nelle proporzioni al primo turno dei playoff. Dopo lo 0-1 all’ultima giornata di campionato, gli orange tornano a Merate e questa volta il passivo diventa il quadruplo contro la squadra di Commisso che così raggiunge la finale contro il ChievoVerona. A coronamento di un gran finale di stagione da sette vittorie di fila senza subire reti. Restando in tema di allenatori, quella di domenica è stata anche l’ultima uscita ufficiale della Leon con Ledian Memushaj in panchina che già da circa un mese aveva comunicato alla società la volontà di cambiare aria e avvicinarsi a casa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie D. La Leon saluta gli spareggi. A Merate arriva la scoppola

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