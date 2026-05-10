Calcio Serie D La Leon torna a Merate C’è un tabù da sfatare

Dopo una settimana dalla partita di campionato che aveva messo in dubbio la qualificazione ai playoff, la squadra torna a giocare a Merate contro la Casatese. La partita rappresenta il primo turno dei playoff di Serie D. La squadra aveva affrontato precedentemente questa avversaria in una sfida che aveva messo a rischio il suo accesso alla fase successiva della competizione.

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A distanza di sette giorni dalla sfida di campionato che ha rischiato di estromettere la Leon dalla post season, gli orange tornano a Merate per sfidare la CasateseMerate nel primo turno dei playoff. In Serie D cambiano le regole visto che in caso di parità al 90’ saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva la società meglio classificata, quindi la CasateseMerate. E potrebbe anche essere “the last dance“ di Memushaj in Brianza che il prossimo anno allenerà altrove. Arbitra Burattini di Roma 1, si gioca alle 16. L’altra semifinale playoff è tra ChievoVerona e Milan. Ci sarà più pathos sui due campi in cui si disputano i playout visto che lì in effetti qualcosa di concreto in palio c’è.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calcio Serie D. La Leon torna a Merate. C’è un tabù da sfatare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostici Serie B 18 aprile ore 15:00: c’è da sfatare il tabù trasferteSerie B, il rush finale della regular season è ufficialmente iniziato: la capolista Venezia a Bari cercherà di invertire la rotta fuori casa. Leggi anche: Coppa Italia, verso la finale: Lazio-Inter e un tabù da sfatare