serie d leon contro lo scanzorosciate un punto verso gli spareggi

Nel campionato di Serie D, la squadra di Leon ha ottenuto un punto nella partita contro lo Scanzorosciate, avvicinandosi alla zona spareggi. Durante l'incontro, la squadra ha anche avuto l'opportunità di puntare al secondo posto, che avrebbe significato un piazzamento migliore rispetto alla capolista Folgore Caratese nel girone B. La classifica rimane aperta, con la squadra che si mantiene in corsa per obiettivi importanti.

A un certo punto ha addirittura accarezzato il sogno di terminare al secondo posto, alle spalle, staccatissima, della capolista Folgore Caratese così da firmare una incredibile doppietta tutta brianzola nel girone B di Serie D. Le cose non sono andate esattamente così, ma l’obiettivo è quasi raggiunto perché grazie al pareggio di domenica contro lo Scanzorosciate la Leon è quarta e mantiene quattro punti sulla sesta a 180 minuti dalla fine. I playoff sarebbero un traguardo di non poco conto per una neo-promossa e per una società alla sua seconda partecipazione al massimo campionato dilettantistico italiano. Uno step verso qualcosa di più ambizioso, mai celato dal club che ha in mano già tutti i progetti per adeguare la Leon Arena in vista del calcio professionistico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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