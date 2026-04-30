Il direttore generale della squadra di Serie D ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa, sottolineando come i conti siano tornati e che la squadra abbia reagito a ogni problema affrontato. La stagione si è presentata con momenti difficili all’inizio, ma nel corso dei mesi si è verificata una crescita che ha permesso di ottenere la terza salvezza consecutiva, risultato raggiunto con merito.

Una stagione dai due volti, segnata da difficoltà iniziali ma anche da una crescita progressiva che ha portato a centrare, con merito, la terza salvezza consecutiva. Il direttore generale Marco Meschini analizza il cammino dei metaurensi, tra passaggi chiave e prospettive future, con uno sguardo lucido sull’annata appena vissuta. È stata una stagione complessa, con alti e bassi in uno dei gironi più competitivi. Meschini, quali sono stati i momenti decisivi? "È stato un percorso articolato perché, di fatto, abbiamo vissuto più fasi all’interno dello stesso campionato. Abbiamo cambiato completamente lo staff e gran parte della rosa, quindi l’avvio è stato inevitabilmente complicato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie D, il dg Meschini traccia il bilancio della stagione. "Fossombrone, i conti tornano. Abbiamo reagito ad ogni guaio»

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