Marini | Con Honda voglio vincere spero di rinnovare il contratto

Nel paddock della MotoGP, Luca Marini ha dichiarato di voler conquistare la vittoria con Honda e ha espresso la speranza di rinnovare il contratto con la casa giapponese. Le sue parole indicano un chiaro obiettivo di proseguire la collaborazione anche nella prossima stagione. Marini ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere un rapporto stabile con il team.

Nel paddock della MotoGP Luca Marini continua a delineare una traiettoria orientata alla vittoria con Honda. Tra rinnovi contrattuali, trasformazioni tecniche e una quotidianità di gara sempre più incisiva, il pilota marchigiano affronta questa fase con chiarezza di obiettivi e una gestione accurata del percorso professionale. Marini ha confermato di essere in contatto con Honda per il rinnovo del contratto, confidando nel valore del progetto. Nella realtà del paddock, i contatti tra team e piloti sono frequenti, ma l’attenzione resta focalizzata sulla performance in pista, settimana dopo settimana, indipendentemente dalla scadenza contrattuale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

