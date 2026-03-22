Nella 28ª giornata di Serie D, il Seravezza affronta in trasferta il Sansepolcro, mentre il Camaiore si sposta a Poggibonsi. Entrambe le squadre sono impegnate in partite che si preannunciano difficili, con trasferte che richiedono impegno e concentrazione. La giornata vede dunque due squadre toscane impegnate su campi lontani da casa, in sfide che influenzeranno la loro posizione in classifica.

In Serie D nella 28ª giornata (11ª di ritorno) sono in trasferta sia il Seravezza, a Sansepolcro (dove arbitra Simone Gambin della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti di linea Giada Di Carlantonio e Cristiano Rosati di Roma 2), sia il Camaiore, contro lo Scandicci a San Casciano (dove dirige Stefano Bogo di Oristano, con Enrico Baldoni di Ancona e Leonardo Tuligi di Tortolì). Qui Seravezza. "Partita complicata, su un campo brutto sul quale dovremo essere bravi ad adattarci immediatamente – questo il diktat di mister Cristiano Masitto – e dobbiamo andare a fare risultato per forza. Mancano sempre meno giornate e noi bisogna stare là... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D (girone E). Seravezza e Camaiore. Trasferte complesse

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