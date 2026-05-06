Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 2 Turno Playoff Girone | Palinsesto Telecronisti streaming NOW

Le partite dei Playoff di Serie C della stagione 202526 sono trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili anche in streaming su NOW. Il secondo turno dei playoff si svolge con telecronisti e collegamenti dai campi, permettendo agli spettatori di seguire ogni momento del weekend calcistico. La programmazione include tutte le gare del girone, offrendo una copertura completa degli incontri.

Tutte le partite dei Playoff di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. Sono stati definiti gli orari delle partite valide per il "Secondo turno del girone" che si disputeranno in gara unica mercoledì 6 maggio. tutte le partite saranno trasmesse su Sky Sport e su NOW Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione idealeper seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW! DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter...🔗 Leggi su Digital-news.it

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