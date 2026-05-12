Il Futura Ceparana ha vinto la partita contro il Cogovalle con un punteggio di 3-0, portando a casa una vittoria importante in trasferta. La squadra si è assicurata la promozione in anticipo, lasciando le rivali di Colombiera a festeggiare al tie-break contro la squadra locale. La gara si è conclusa con il Futura che ha dimostrato grande solidità, confermandosi tra le formazioni più forti del campionato.

Vittoria netta per il Futura Ceparana (nella foto) che si conferma ’ammazza grandi’, battendo in trasferta il Cogovalle 3-0 e consegnando di fatto la promozione alle cugine della Rainbow con una giornata di anticipo. Partono subito fortissimo le ragazze di coach Menconi con un muro molto efficace e con Loria al centro vera dominatrice in attacco che scompagina il gioco delle genovesi fino al 25-18. Le avversarie accusano il colpo anche nel secondo set, concluso sul 25-18. Solo a metà del terzo parziale si vede uno scatto di orgoglio delle rivierasche che si portano in vantaggio 19-16 per poi crollare 25-19. In campo: Battistini, Castagna, D’Ascoli, Loria, Morghen, Rapalli e il libero Pascucci.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie C Il Futura batte il Cogovalle. Colombiera festeggia al tie-break

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