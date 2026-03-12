Indian Wells | Djokovic fuori agli ottavi Draper lo batte in rimonta al tie break del 3° set

Nel torneo di Indian Wells, Novak Djokovic è stato eliminato agli ottavi di finale da un avversario britannico, che ha vinto in rimonta al tie break del terzo set. Il serbo, che ha avuto problemi al braccio destro durante il match, ha perso contro il campione in carica. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario in tre set.

Jack Draper è tornato, ora sì che lo si può dire. Alla sesta partita dal rientro dopo l'infortunio a un gomito, il britannico, campione in carica del torneo di Indian Wells, coglie la prima vittoria contro un top 10 (nona in assoluto, prima dopo aver perso il parziale d'apertura) dopo circa un anno battendo Novak Djokovic agli ottavi del 1000 californiano. E' di 4-6 6-4 7-6 (5) il punteggio che premia il n.14 del tabellone, a tratti leggermente favorito dalla stanchezza e dai problemi al braccio destro di Nole, emersi in particolare all'inizio del terzo set a causa dell'alta umidità della sera nel deserto. Ma ciò nulla toglie a Draper, che ha giocato con atteggiamento da top player, senza mai scoraggiarsi, sempre con la guardia alta e trovando grandi giocate quando ne ha avuto bisogno.