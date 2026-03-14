Nel quarto di finale dei playoff maschili, Piacenza ha vinto al tie break contro Modena, pareggiando la serie sull’1-1. La gara si è svolta oggi, mentre martedì si tornerà al PalaPanini per la terza sfida. Il resto del tabellone dei quarti di finale si completa oggi con le altre partite in programma.

Ancora un tie break, ancora una partita (si giocano i quarti dei playoff maschili) che supera abbondantemente le due ore, ancora un quinto set ai vantaggi. Cambia “solamente” il vincitore: Mandiraci mette a terra l’ultimo pallone e Piacenza pareggia la serie con Modena al termine di una sfida infinita che ha visto le due formazioni guadagnarsi opportunità, non sfruttarle e poi ritrovarsele nuovamente fra le mani. Senza Comparoni e Seddik, infortunati, Boninfante schiera il classe 2007 Iyegbedeko e non può sfruttare i cambi classici a causa del numero di italiani in campo. La Valsa si appoggia ancora una volta su Luca Porro (21 punti per lui) ma stranamente non trova grandissime risposte dal servizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff maschili, quarti: Piacenza batte Modena al tie break e pareggia la serie sull'1-1

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