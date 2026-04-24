Sporting Club Montecatini Debutto da dimenticare

Lo Sporting Club Montecatini ha fatto il suo debutto nei campionati nazionali di tennis di Serie B1, ma l'esordio non è stato positivo. La squadra ha incontrato difficoltà durante la prima giornata di gare e non è riuscita a ottenere risultati soddisfacenti. La partita si è conclusa con una sconfitta, segnando un inizio difficile per il club in questa nuova stagione.

Esordio senza soddisfazioni per lo Sporting Club Montecatini nei campionati nazionali di tennis di Serie B1. La formazione uomini, guidata dall’ex tennista professionista Daniele Balducci, ha rimediato una ko pesante (6-0) in casa del Circolo Tennis Eur, mentre quella delle donne, diretta da Giulia Ferrari, ha perso 4-0 sui campi del Tennis Club Triestino FinTria. Nel dettaglio, Maxime Janvier ha battuto Leonardo Braccini, costretto al ritiro sul punteggio di 3-1; Niccolò Catini ha liquidato Tommaso Melosi 6-1, 6-1; Pierluigi Basili vinto 6-2, 7-5 contro Lorenzo Balducci; Tiziano Benatti superato Gianluca Fabiani 6-1, 6-3; il doppio Bracciali-Catini avuto ragione di Balducci-Fabiani 6-3, 6-4; il doppio Del Carmine-Luperi si è imposto 6-1, 6-1 su Capecchi-Pierotti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sporting Club Montecatini. Debutto da dimenticare Notizie correlate Serata da dimenticare per il Club Arezzo, sconfitto nettamente sul campo del Gruppo Lupi PontederaArezzo, 8 febbraio 2026 – Serata da dimenticare per il Club Arezzo, sconfitto nettamente sul campo del Gruppo Lupi Pontedera con il punteggio di 3-0... Messi, magia in Ecuador: gol da leggenda nell’amichevole dell’Inter Miami contro il Barcelona Sporting Club.Lionel Messi continua a incantare il mondo del calcio, anche in una partita amichevole. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Sporting Club Montecatini. Debutto da dimenticare. Sporting Club Montecatini. Debutto da dimenticareEsordio senza soddisfazioni per lo Sporting Club Montecatini nei campionati nazionali di tennis di Serie B1. La formazione uomini, guidata dall’ex tennista professionista Daniele Balducci, ha rimediat ... sport.quotidiano.net Serie b1. Sporting Club Montecatini. Donne ai playoff, uomini ai playoutL’ultima giornata della regular season del campionato di serie B1 nazionale di tennis ha visto le donne dello Sporting Club Montecatini imporsi 3-1 sulle tenniste del Tennis Club Baratoff Pesaro sui ... lanazione.it