Tennis Chieti debutto storico in Serie B1 | pari contro Modena a Piana Vincolato
L’Asd Tennis Chieti ha fatto il suo debutto nel campionato nazionale maschile di Serie B1, giocando sui campi in terra rossa di Piana Vincolato. La squadra teatina ha concluso con un pareggio di 3-3 contro lo Sporting Club Modena, nella prima gara ufficiale della categoria. La partita rappresenta un momento importante per il club, che partecipa per la prima volta a questa competizione.
Esordio positivo per l’Asd Tennis Chieti nel campionato nazionale maschile di Serie B1. Sui campi in terra rossa di Piana Vincolato, la formazione teatina ha pareggiato 3-3 contro lo Sporting Club Modena nella prima storica gara della categoria.Davanti a una buona cornice di pubblico, il club.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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